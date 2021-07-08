Пятеро кыштымцев «кинули» микрофинансовую организацию на миллионы рублей

Вчера, 13:44 Категория: Происшествия

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Прокуратура Кыштыма утвердила обвинительное заключение по уголовным делам за мошенничество в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве – их фигурантами стали четыре женщины и один мужчина, укравшие у микрофинансовой организации в общей сложности более трёх миллионов рублей.

По версии следствия, двое обвиняемых являлись сотрудниками микрофинансовой организации «ЧелМани», а трое других получали кредиты по чужим документам. Для достоверности операций поедльники приобретали сим-карты операторов сотовой связи, номера которых указывали в фиктивных договорах займов.

Всего таким способом с июля по декабрь 2019 года кыштымцы похитили три миллиона 148 тысяч рублей. Для этого пришлось заключить 265 фиктивных договоров на третьих лиц.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд.