Пятеро кыштымцев «кинули» микрофинансовую организацию на миллионы рублей
Вчера, 13:44 Категория: Происшествия
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Прокуратура Кыштыма утвердила обвинительное заключение по уголовным делам за мошенничество в особо крупном размере и пособничество в мошенничестве – их фигурантами стали четыре женщины и один мужчина, укравшие у микрофинансовой организации в общей сложности более трёх миллионов рублей.
По версии следствия, двое обвиняемых являлись сотрудниками микрофинансовой организации «ЧелМани», а трое других получали кредиты по чужим документам. Для достоверности операций поедльники приобретали сим-карты операторов сотовой связи, номера которых указывали в фиктивных договорах займов.
Всего таким способом с июля по декабрь 2019 года кыштымцы похитили три миллиона 148 тысяч рублей. Для этого пришлось заключить 265 фиктивных договоров на третьих лиц.
Уголовное дело вместе с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд.