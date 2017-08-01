В Кыштыме будут судить наркоторговцев из Каслей, которые снабжали синтетикой жителей нашего города
Автор: КР от Вчера, 11:09 Категория: Происшествия
Вчера прокуратура города Кыштыма утвердила обвинительное заключение в отношении жителей Каслей 25 и 26 лет. Доказана их причастность к трём фактам сбыта наркотиков в крупном размере.
– Они вели криминальный бизнес с мая по сентябрь прошлого года, причём не только на территории нашего округа, но и соседних городов, – сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Александр Табаков. – В общей сложности подельники сбыли около четырёх граммов запрещённого синтетического вещества, которое они приобретали через интернет. В сентябре они приготовили для своих клиентов очередную партию закладок, но были задержаны сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков кыштымской полиции.
Оперативники обнаружили запасы синтетики в домах, где они проживают. Кроме того, сбытчики стали сотрудничать со следствием и указали место в лесном массиве возле садоводческого товарищества «Теренкуль», где находился тайник с карфентанилом. Содержимого тайника хватило бы более чем на сто закладок.
Один из подельников ранее уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Он пробудет под стражей до приговора суда. Его приятель находится под подпиской о невыезде. Каждому из торговцев грозит до восьми лет лишения свободы.
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