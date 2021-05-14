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В Кыштыме водитель газели предотвратил взрыв автомобиля

Сегодня, 14:32 Категория: Происшествия
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Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области, во время одной из остановок мужчина, управлявший автомобилем на газовом оборудовании, услышал характерное шипение. Не дожидаясь осложнения ситуации, он отъехал на одну из безлюдных и удалённых от жилых домов автостоянок на улице Республики, вызвал экстренные службы, самостоятельно снял 80-литровый газовый баллон и защитил аварийный баллон от нагревания солнцем (укрыл картоном).

            

На место происшествия прибыли сотрудники областной поисково-спасательной службы обеспечив оцепление опасного участка, сотрудники пожарной охраны и аварийной газовой службы.

 

Газовщики, контролируя газоанализатором концентрацию взрывоопасного газа на месте ЧП,  погрузили и вывезли баллон с частично разошедшимся в месте сварки швом в безопасный район для утилизации. Таким образом, благодаря грамотным действиям водителя был предотвращен взрыв и угроза для местных жителей.

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Теги: Кыштым газель газ спасатели

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