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В Кыштыме подозрительный свёрток, перемотанный скотчем, вызвал переполох в одном из учебных заведений города

Сегодня, 12:24 Категория: Происшествия
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Вчера, 27 декабря, сторож кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа во время обхода территории обнаружил подозрительный свёрток перемотанный скотчем. О находке он незамедлительно сообщил в полицию.

 

По звонку были подняты все экстренные службы – спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области,  сотрудники полиции и пожарной охраны. Территория вокруг колледжа была оцеплена. На место вызван кинологический расчёт из города Озёрска.

 

Как сообщили сайту «КР» в поисково-спасательной службе Челябинской области, обученная собака не подтвердила наличие взрывчатых веществ. В плотно упакованной скотчем коробке оказалась телевизионная приставка.

 

Ведётся расследование происшествия.

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Теги: Кыштым взрывчатка полиция Озерск колледж

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