В Кыштыме спасатели успели вынести более десятка газовых баллонов во время пожара на АЗС

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Как уже сообщалось на нашем сайте, 24 апреля в половине пятого утра поступил сигнал о пожаре на АЗС в районе Южной. На записях с камер видеонаблюдения видно, как молодой мужчина, предположительно, подозреваемый в совершении поджога, пытался покинуть место происшествия.

По уточнённой информации Поисково-спасательной службы Челябинской области, заправка с бензоколонками и цистерной с газом расположена в промышленной зоне. На месте происшествия работали сотрудники пожарной части, газовой службы, скорой помощи. Открытое горение было быстро ликвидировано.

Спасатели Кыштымского отряда Поисково-спасательной службы вынесли из опасной зоны 12 газовых баллонов, сотрудники газовой службы провели замеры воздуха по выявлению предельно допустимых концентраций пожаровзрывоопасного газа.