В Кыштыме разлился жидкий хлор
Автор: КР от Сегодня, 10:53 Категория: Происшествия
Вчера около 20 часов в районе дома № 65 на улице Свердлова двое мужчин, тащившие баллон с хлором, уронили его. От удара о землю с него сорвало вентиль, и жидкий хлор стал вытекать из ёмкости.
Ядовитое вещество тут же выжгло траву. Хлор моментально испарился, окутав территорию в радиусе 300 метров удушающим резким запахом.
Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, прибывшие на место полицейские оцепили опасную зону. Спасатели и пожарные, надев спецодежду и дыхательные аппараты, опустили баллон в 200-литровую бочку с водой. Она нейтрализует некоторые опасные свойства этого вещества.
Повреждённый баллон был доставлен в Кыштымводоканал, где есть специальная капсула для обезвреживания хлора. Операция по ликвидации ЧП длилась около пяти часов. Никто из её участников и жителей домов, оказавшихся в зоне заражения, не пострадал.
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