В Кыштыме с крыши многоквартирного дома спасатели сняли мужчину

Вчера, 14:31 Категория: Происшествия

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Как стало известно сайту "КР" в поисково-спасательной части, прецедент произошёл на улице Бажова. Прохожие заметили на одной из крыш многоэтажки мужчину. Они вызвали полицию. Поднявшиеся к нему стражи порядка поняли, что потребуется помощь спасателей.

Местный житель не отдавал отчёт своим действиям и не понимал, где находится. Кроме того, у мужчины была неестественно выгнута рука в локтевом суставе.

Приехавшая на место дежурная смена поисково-спасательного отряда Кыштыма развернула альпинистское снаряжение и спинальный щит для эвакуации травмированного мужчины. Однако тот воспользоваться спецснаряжением отказался.

Спасатели отвели его от края крыши сначала на чердак, а затем на улицу. Что происходило в последние два часа, и при каких обстоятельствах он получил травму руки, мужчина не вспомнил. Спасатели передали мужчину «скорой помощи».