Под Кыштымом произошло ДТП с летальным исходом

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Фото предоставлены пресс-центром Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вчера дежурная смена кыштымского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области выезжала на автодорогу Кыштым – Большие Егусты, где произошло столкновение ВАЗ-2108 и бортового УАЗ.

По прибытии на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля. Им оказался мужчину 1978 года рождения. Он погиб на месте ДТП. Тело передано сотрудникам полиции.

Кроме того, в машине находился девятилетний мальчик. Он получил серьёзные травмы и был доставлен в кыштымскую больницу. Сейчас пострадавший находится в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое.