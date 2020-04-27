Спасатели Кыштыма достали из городского пруда утонувшего мужчину

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Фото пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области.

За прошедшую неделю спасатели областной службы выезжали на поиски утонувших шесть раз.



Так, на прошлой неделе спасатели Кыштымского отряда при помощи плавательных средств достали из воды городского пруда утонувшего мужчину 1963 года рождения. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, кыштымским спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что в пруду находится погибший.



Коллеги наших спасателей из Локомотивного отряда производили поиски мужчины 1995 года рождения в водоёме села Анненского Карталинского района. При помощи плавательных средств и приспособления «кошка» было обследовано более пяти тысяч квадратных метров акватории. Утонувший был найден на глубине 2,5 метра.



24 апреля спасатели Троицкого отряда выезжали на реку Увелька, где перевернулась лодка с рыбаком. К счастью, мужчина смог самостоятельно выбраться на берег.



С 20 апреля ведутся поиски мужчины 1987 года рождения на озере Мыркай Красноармейского района. Спасатели Мобильного отряда обследовали более шести тысяч квадратных метров акватории с применением эхолота и кинологических расчетов. Поиски продолжаются.



Поисково-спасательная служба Челябинской области напоминает: выходить на воду можно только в спасательном жилете и на исправных плавательных средствах! А в условиях действующего режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса необходимо соблюдать самоизоляцию и на время отказаться от поездок на рыбалку.