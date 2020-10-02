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Полиция Кыштыма разыскивает мужчину, совершившего хищение денежных средств

Вчера, 10:02 Категория: Происшествия
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Как стало известно сайту «КР» в полиции Кыштыма, на прошлой неделе, 29 сентября, неизвестный совершил хищение денежных средств в размере двух тысяч рублей в магазине «Домашний мастер» в торговом доме «Домино».


Покупая товар, молодой человек хотел расплатиться пятитысячной купюрой. На кассе он совершил мошеннические действия в отношении продавца.
Полиция просит жителей, располагающих какой-либо информацией о данном гражданине – сообщать по телефону дежурной части 4-46-61, 02,102. Звонки принимаются круглосуточно.

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Теги: Кыштым полиция деньги обман

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