Полиция Кыштыма разыскивает мужчину, совершившего хищение денежных средств

Вчера, 10:02 Категория: Происшествия

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Как стало известно сайту «КР» в полиции Кыштыма, на прошлой неделе, 29 сентября, неизвестный совершил хищение денежных средств в размере двух тысяч рублей в магазине «Домашний мастер» в торговом доме «Домино».



Покупая товар, молодой человек хотел расплатиться пятитысячной купюрой. На кассе он совершил мошеннические действия в отношении продавца.

Полиция просит жителей, располагающих какой-либо информацией о данном гражданине – сообщать по телефону дежурной части 4-46-61, 02,102. Звонки принимаются круглосуточно.