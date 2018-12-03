В Кыштыме отлучившийся от лунки на пять минут рыбак лишился и улова, и ледобура

Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество

В отделение полиции обратился 28-летний житель нашего города с заявлением о краже ледобура «Торнадо 130».

– Хищение произошло в акватории городского пруда вблизи улицы Красноармейская, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил три с половиной тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно сайту «КР», потерпевший этот ледобур одолжил своему приятелю. Тот в течение недели бурил лунки и подкармливал рыбу перед запланированной на выходные рыбалкой. Клёв в тот день у него действительно был хороший. В какой-то момент у него оборвался поплавок. Поскольку он проживает неподалёку, тут же отправился за снастями, а вернувшись, обнаружил пропажу улова и ледобура. И это при том, что отсутствовал он не более пяти минут.

Жителей, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения ледобура «Торнадо 130», полиция просит сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61 или 02.