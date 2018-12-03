В Кыштыме отлучившийся от лунки на пять минут рыбак лишился и улова, и ледобура Автор: КР от Сегодня, 10:57 Категория: Общество 0 В отделение полиции обратился 28-летний житель нашего города с заявлением о краже ледобура «Торнадо 130». – Хищение произошло в акватории городского пруда вблизи улицы Красноармейская, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил три с половиной тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как стало известно сайту «КР», потерпевший этот ледобур одолжил своему приятелю. Тот в течение недели бурил лунки и подкармливал рыбу перед запланированной на выходные рыбалкой. Клёв в тот день у него действительно был хороший. В какой-то момент у него оборвался поплавок. Поскольку он проживает неподалёку, тут же отправился за снастями, а вернувшись, обнаружил пропажу улова и ледобура. И это при том, что отсутствовал он не более пяти минут. Жителей, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения ледобура «Торнадо 130», полиция просит сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить