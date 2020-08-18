Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме обокрали магазин

Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия
35
0

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 10 августа, в пять часов утра из магазина «Спецстрой» на улице Республики были похищены электроинструменты. Ущерб оценивается в 148 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».

Ведётся следствие. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Кража

Похожие публикации:

В Кыштыме воры вынесли из гаража все ценные вещи

В Кыштыме воры обчистили очередной гараж

В Кыштыме разыскивают гаражных воров

В Кыштыме воры совершают набеги на частные дома

Ночное похищение

Комментарии:

Добавить