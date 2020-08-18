В Кыштыме обокрали магазин

Сегодня, 11:28 Категория: Происшествия

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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, 10 августа, в пять часов утра из магазина «Спецстрой» на улице Республики были похищены электроинструменты. Ущерб оценивается в 148 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Кража».

Ведётся следствие. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.