В Кыштыме пенсионерка стала жертвой мошенников

Вчера, 23:20 Категория: Происшествия

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Сегодня вечером в дежурную часть полиции обратилась пожилая жительница нашего города. Она пояснила, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и поинтересовался, нет ли у женщины родственников во Владивостоке. Получив отрицательный ответ, мужчина убедил свою жертву в том, что кто-то в другом городе пытается списать деньги с её карты.

Пенсионерка растерялась и приняла все его слова за чистую монету. По просьбе звонившего она сообщила ему и номер своей банковской карты, и коды из смс. Вскоре ей дважды пришли сообщения о списании денежных средств с карты. На третий раз карта была автоматически заблокирована. Ущерб составил 15 тысяч рублей. Всего же на карте находилось более 50 тысяч.

Поняв, что она попалась на удочку проходимцев, пострадавшая позвонила внуку и приехала вместе с ним в полицию.

По данному факту проводится доследственная проверка.