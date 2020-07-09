В Кыштыме спасатели достали из городского пруда тело утонувшего мужчины

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Фото пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вчера, 8 июля, в начале шестого вечера дежурная смена Кыштымского отряда выезжала на городской пруд, где в районе садов «Мичуринец» утонул мужчина 1980 года рождения.

Как сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, спасатели на лодке при помощи «кошек» обнаружили утонувшего в десяти метрах от берега на глубине четырёх метров. Тело было транспортировано на берег и передано полиции.



Спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют отказаться от купания в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения; не оставлять детей без присмотра вблизи воды; надевать спасательные жилеты, находясь на судах и не использовать матрасы как плавательное средство!