Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме спасатели достали из городского пруда тело утонувшего мужчины

Сегодня, 10:36 Категория: Происшествия
602
0

Фото пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Вчера, 8 июля, в начале шестого вечера дежурная смена Кыштымского отряда выезжала на городской пруд, где в районе садов «Мичуринец» утонул мужчина 1980 года рождения.

 

Как сообщила пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, спасатели на лодке при помощи «кошек» обнаружили утонувшего в десяти метрах от берега на глубине четырёх метров. Тело было транспортировано на берег и передано полиции.

Спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют отказаться от купания в не предназначенных для этого местах и в состоянии алкогольного опьянения; не оставлять детей без присмотра вблизи воды; надевать спасательные жилеты, находясь на судах и не использовать матрасы как плавательное средство!

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым спасатели пруд утонул

Похожие публикации:

Кыштымские спасатели достали из озера Кумкуль утонувшего рыбака

Спасатели Кыштыма достали из городского пруда утонувшего мужчину

Спасатели из Кыштыма завершили поиски рыбака на каслинском озере

Кыштымские водолазы подняли со дна городского пруда в Карабаше утонувшего школьника

Рыбакам неймётся уйти под лёд

Комментарии:

Добавить