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Житель Кыштыма уничтожил протокол следственного действия и попал под уголовную статью

Сегодня, 11:06 Категория: Происшествия
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Прокуратура Кыштыма направила в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя нашего города.

 

В настоящее время он уже отбывает срок в колонии за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Когда велось следствие по его уголовному делу, подозреваемый попросил у следователя ознакомиться с протоколом допроса. Получив в руки документ, мужчина стал требовать внести изменения в текст. Однако следователь отказал ему в этом. Тогда молодой человек разорвал протокол и попытался сжечь.

 

Как сказал сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, такое действие стало поводом для возбуждения в отношении него ещё одного уголовного дела. Оно уже направлено для рассмотрения в суд.

 

Теперь к реальному лишению свободы за наркопреступление может добавиться ещё и штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест до полугода.

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Теги: Кыштым прокуратура суд уголовное дело протокол

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