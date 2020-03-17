В Кыштыме бывший заключённый забил до смерти инвалида-колясочника

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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя нашего города.

Как сообщил сайту «КР» заместитель прокурора города Кыштыма Константин Паутов, в прошлом году обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за хищение имущества. Вскоре он познакомился с жителем Кыштыма, инвалидом первой группы, и стал у него проживать.

В июле мужчины распивали спиртное, и во время застолья между ними вспыхнула ссора. Разбушевавшийся гость начал избивать хозяина и, пользуясь его беспомощностью, даже ударил инвалидной коляской.

С места преступления подозреваемый скрылся. Некоторое время он жил в одной из чужих пустующих квартир почти на окраине Кыштыма. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время и до приговора суда он будет находиться под стражей.

В отношении него возбуждены два уголовных дела – по части четвёртой статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» (максимальная санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы) и по статье 139 УК РФ – «Незаконное проникновение в жилище» (максимальная санкция – до одного года исправительных работ).