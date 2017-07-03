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Житель Кыштыма попал под уголовную статью, прописав в доме-развалюхе мигрантов

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Общество

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Прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 57-летнего жителя нашего города. Он обвиняется в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

 

Как пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов, мужчина прописал в своём частном доме троих мигрантов. За это, по словам самого обвиняемого, он использовал их в качестве рабочей силы при ремонте другого жилого помещения. В то, что дом, где были зарегистрированы гастрабайтеры, непригоден для жилья, убедились полицейские и работники управления федеральной миграционной службы во время одного из совместных рейдов.

 

Теперь кыштымцу грозит до трёх лет лишения свободы. Сами мигранты отделались административными штрафами за нарушение правил пребывания на территории нашей страны.

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