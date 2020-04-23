В Кыштыме два пожарных расчёта выезжали вчера на ДТП, в результате которого загорелся автомобиль

Сегодня, 11:14 Категория: Происшествия

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на перекрёстке улиц Освобождения Урала и Мамина-Сибиряка.

Как сообщают очевидцы, водитель Хонды мчался на полной скорости и врезался в стоящую на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора Тойоту.

От удара Хонду отбросило назад, и у автомобиля загорелся моторный отсек. На место ДТП выехали пожарные расчёты из 38 и 117 пожарных частей. Однако ещё до их приезда возгорание удалось потушить.

По предварительной версии, виновник ДТП был пьян. По данному факту проводится проверка.

Получить официальный комментарий от ГИБДД Кыштыма пока не удалось.