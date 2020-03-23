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В Кыштыме лихач спровоцировал ДТП с тремя автомобилями

Сегодня, 10:52 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера около полудня дорожно-транспортное происшествие произошло перед самым перекрёстком улиц Ленина и Калинина.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, водитель ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость движения и врезался в остановившийся на красный сигнал светофора ВАЗ-21111. От удара ВАЗ-21111 столкнулся с фольксвагеном, который стоял перед ним.

 

Ни водители автомобилей, ни их пассажиры не пострадали.

 

По данному факту проводится проверка.

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Теги: Кыштым ДТП

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