В Кыштыме мотоциклист сломал себе рёбра, не справившись с управлением

Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: ГИБДД информирует

Это дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу на перекрёстке улиц Республики и Комарова в 16:15 минут. При подъезде к нему на запрещающий сигнал светофора водитель мотоцикла «Honda CB 400» кыштымец 1983 года рождения нажал на педаль тормоза, но колёса заблокировались и мужчина вместе с «железным конём» завалился на правый бок.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, по имеющейся предварительной медицинской справке, водитель получил ушибы и сломал три ребра. При этом он сам не является владельцем мотоцикла.

За 13 лет вождения он уже 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, в том числе и на автомобиле.