В Кыштыме мотоциклист сломал себе рёбра, не справившись с управлением Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: ГИБДД информирует 0 Это дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу на перекрёстке улиц Республики и Комарова в 16:15 минут. При подъезде к нему на запрещающий сигнал светофора водитель мотоцикла «Honda CB 400» кыштымец 1983 года рождения нажал на педаль тормоза, но колёса заблокировались и мужчина вместе с «железным конём» завалился на правый бок. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, по имеющейся предварительной медицинской справке, водитель получил ушибы и сломал три ребра. При этом он сам не является владельцем мотоцикла. За 13 лет вождения он уже 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима, в том числе и на автомобиле. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить