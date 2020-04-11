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Жительница Кыштыма решила купить по объявлению в интернете собаку и лишилась денег

Сегодня, 19:35 Категория: Происшествия
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Объявление о продаже щенка породы шпиц женщина нашла на сайте авито. Договорившись с продавцом о сделке, она перевела на указанный номер счёта 14 тысяч рублей.

 

После перевода продавец собаки сказала, что оплату местная жительница произвела неправильно, и тогда под диктовку потерпевшая выполняла все указания по переводу денежных средств. Ущерб составил около 42 тысяч рублей. В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту.

 

Полиция напоминает: если вы решили совершить покупку через интернет, взвесьте все «за» и «против». Если сумма покупки большая, просите об оплате товара в отделении службы доставки наложенным платежом. Не совершайте предоплату. Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам информацию, размещённую на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в смс.

 

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102).

 

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Теги: Кыштым шпиц мошенники полиция

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