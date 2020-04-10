В Кыштыме мошенница обещала жительнице нашего города снять порчу, а в результате завладела её золотыми украшениями
Сегодня, 16:34 Категория: Происшествия
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Следственный отдел кыштымской полиции завершил расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».
Как уже сообщал сайт «КР», в феврале этого года на автобусной остановке в центре города к жительнице Кыштыма подошли две цыганки. Одна из них предложила снять с женщины порчу и обманным путём завладела её золотыми изделиями на общую сумму около 30 тысяч рублей. После этого «гадалки» скрылись.
Тем не менее, подозреваемых в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, задержали. Дело в отношении них направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.