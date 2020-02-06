Жительницу Кыштыма обворовали на автобусной остановке

Сегодня, 12:10 Категория: Происшествия

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В Кыштыме на автобусной остановке напротив универмага к местной жительнице подошли две женщины цыганской национальности. Во время разговора они завладели ювелирными изделиями своей собеседницы.

По данному факту сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливают личности причастных к данному преступлению.

Полиция обращается к жителям Кыштыма: если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, их приметы, марку и цвет автомобиля, а также направление движения разыскиваемых женщин, просим сообщить в дежурную часть по номеру 4-46-61, 02.