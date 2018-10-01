В Кыштыме пенсионерка отдала мошеннице миллион рублей наличными Автор: КР от Вчера, 09:31 Категория: Происшествия 0 Жительница нашего города 1935 года рождения, возвращаясь домой из магазина, присела на лавочку отдохнуть. К ней подошла незнакомка, поинтересовалась, где можно снять квартиру в Кыштыме. Завязав разговор, она заявила престарелой собеседнице, что на ней порча, снять которую можно святой водой. Пенсионерка пригласила её в свою квартиру в одном из домов на улице Дёмина. Там «целительница» провела обряд, за что очищенная от порчи бабуля предложила ей 2500 рублей. Однако мошенница отказалась – мол, все её деньги порченые. Их, по словам гостьи, необходимо завернуть в газету и окропить святой водой. – Потерпевшая отдала все свои сбережения, а это один миллион рублей, неизвестной женщине, после чего та зашла с ними в туалет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Оттуда она вышла со свёртком и предупредила, что его нужно зашить в подушку и не вытаскивать три дня. Нетрудно догадаться, что в тот день проходимка сверхобогатилась. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество, совершённое в крупном размере». В мошенничестве подозревается женщина 35-40 лет славянской внешности с русыми волосами до плеч, среднего телосложения. Она была в вязаной шапке, красной короткой куртке, чёрных брюках и кроссовках. При себе имела тёмную сумку. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Всех, кто владеет информацией о месте её нахождения, полиция просит сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02. Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой подобных преступлений, не следует беседовать на улице с незнакомыми людьми, особенно если они заводят разговор про здоровье или порчу, нельзя впускать в квартиру незнакомых людей, принимать предложения незнакомцев погадать, снять порчу или сглаз, избавить родственников от алкоголизма, излечить от болезней. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 09:35 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Зато внукам помочь - денег нет. Значит лишний был миллион. 0