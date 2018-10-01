В Кыштыме пенсионерка отдала мошеннице миллион рублей наличными

Автор: КР от Вчера, 09:31 Категория: Происшествия

Жительница нашего города 1935 года рождения, возвращаясь домой из магазина, присела на лавочку отдохнуть. К ней подошла незнакомка, поинтересовалась, где можно снять квартиру в Кыштыме. Завязав разговор, она заявила престарелой собеседнице, что на ней порча, снять которую можно святой водой.

Пенсионерка пригласила её в свою квартиру в одном из домов на улице Дёмина. Там «целительница» провела обряд, за что очищенная от порчи бабуля предложила ей 2500 рублей. Однако мошенница отказалась – мол, все её деньги порченые. Их, по словам гостьи, необходимо завернуть в газету и окропить святой водой.

– Потерпевшая отдала все свои сбережения, а это один миллион рублей, неизвестной женщине, после чего та зашла с ними в туалет, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Оттуда она вышла со свёртком и предупредила, что его нужно зашить в подушку и не вытаскивать три дня.

Нетрудно догадаться, что в тот день проходимка сверхобогатилась. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество, совершённое в крупном размере». В мошенничестве подозревается женщина 35-40 лет славянской внешности с русыми волосами до плеч, среднего телосложения. Она была в вязаной шапке, красной короткой куртке, чёрных брюках и кроссовках. При себе имела тёмную сумку. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Всех, кто владеет информацией о месте её нахождения, полиция просит сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-61 или 02.

Полицейские предупреждают: чтобы не стать жертвой подобных преступлений, не следует беседовать на улице с незнакомыми людьми, особенно если они заводят разговор про здоровье или порчу, нельзя впускать в квартиру незнакомых людей, принимать предложения незнакомцев погадать, снять порчу или сглаз, избавить родственников от алкоголизма, излечить от болезней.