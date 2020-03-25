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В Кыштыме незваные гости обокрали пенсионерку

Вчера, 16:30 Категория: Происшествия
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Инцидент произошёл в одном из частных домов посёлка Тайгинка. К пожилой хозяйке пришли двое молодых людей. Они постучались в ворота и обратились к ней по имени-отчеству. Бабушка впустила незваных гостей во двор.

 

Молодые люди поинтересовались, прошла ли жительница Тайгинки диспансеризацию. Получив отрицательный ответ, они сказали, что ведут перепись таких пациентов, чтобы затем передать списки в городскую больницу.

 

Доверчивая бабуля позволила незнакомцам войти в дом. Один тут же разместился за кухонным столом и начал что-то записывать, другой направился в комнату. Хозяйка проследовала за ним.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, в это самое время мужчина, оставшийся на кухне один, успел проверить все шкафы и ящики. В одном из них он обнаружил 13 тысяч рублей. Похитив деньги, «переписчики» поторопились уйти.

 

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся в розыске.

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Теги: Кыштым посёлок Тайгинка кража полиция

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