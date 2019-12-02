В Кыштыме доверчивая старушка лишилась крупной суммы денег

Автор: КР от Сегодня, 09:47 Категория: Происшествия

На днях к одной из кыштымских пенсионерок пожаловал незваный гость. Мужчина сказал, что необходимо проверить счётчики воды и электроэнергии. Доверчивая хозяйка его впустила.

Осмотрев приборы, незнакомец ушёл. Однако сразу после его ухода 86-летняя старушка обнаружила, что из шкафа, который находится в комнате, пропали все её сбережения. Ущерб составил 44 600.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, пострадавшая тут же обратилась в правоохранительные органы. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.