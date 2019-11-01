В Кыштыме под предлогом переписи жильцов незнакомцы обокрали пожилого мужчину

Автор: КР от Сегодня, 13:37 Категория: Происшествия

Возвращаясь после прогулки домой, 80-летний житель нашего города встретил в подъезде двух молодых людей. Они представились работниками ЖКХ и сказали, что проводят перепись жильцов согласно новому закону.

Пожилой мужчина разрешил незнакомцам войти в квартиру. С одним из них он прошёл в кухню, а другой парень остался вне поля зрения.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, незваные гости вскоре ушли. Но после их ухода пожилой мужчина обнаружил пропажу 223 тысяч рублей, которые находились в сумке в шкафу.