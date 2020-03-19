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В Кыштыме грабитель, пытаясь скрыться, обронил свой паспорт на месте преступления

Сегодня, 16:22 Категория: Происшествия
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В Кыштымском городском суде вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Усть-Катава, который промышлял кражами в разных городах Челябинской области.

 

В августе прошлого года гастролёр наведался в Кыштым. Он постучал в незнакомую квартиру и попросил попить. Сердобольный хозяин пошёл на кухню за водой, оставив входную дверь приоткрытой. В это время незваный гость проник в жилище и похитил дорогой телефон стоимостью 86 тысяч 500 рублей. Кыштымец заметил, что его обворовали и пытался остановить визитёра. Тот в спешке обронил свой паспорт на месте преступления.

 

Как сказал сайту «КР» помощник прокурора города Михаил Веденин, личность подозреваемого была установлена. Им оказался неоднократно ранее судимый за кражи и нигде официально не работающий житель Усть-Катава.

 

В ходе расследования была установлена его причастность и к магазинной краже на территории Кыштымского округа. Молодой человек пытался под одеждой (!) незаметно пронести мимо кассы две бутылки спиртного, банку огурцов, батон колбасы, упаковку сельди и кусок свинины. Разумеется, незаметно выйти из магазина напичканный товарами воришка не смог. Ущерб составил около двух тысяч рублей.

 

Молодой человек был задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж».

 

На прошлой неделе суд приговорил гастролёра к трём годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано 86 500 рублей за украденный телефон и 1776 рублей – в пользу одного из сетевых магазинов.

 

 Приговор ещё не вступил в законную силу.

 

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Теги: Кыштым грабёж Усть-Катав суд приговор

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