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В Кыштыме вынесен приговор жителю Тывы за незаконное хранение и перевозку двух килограммов гашиша

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Происшествия

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Только что в Кыштымской городском суде вынесен приговор 37-летнему жителю Республики Тыва. Он признан виновным в незаконном хранении и перевозке гашиша в крупном размере.

 

Напомним, в октябре прошлого года пятеро жителей Тывы приехали в Кыштым на автомобиле и сняли квартиру в одном из домов на улице Ленина. Однако вскоре к ним нагрянула полиция.

 

В съёмном жилище гастролёров запрещённых веществ не оказалось. Зато два килограмма 311 граммов гашиша оперативники обнаружили под обшивкой багажника в автомобиле подозреваемого «Фольксваген Поло».

 

Как сказала сайту «КР» помощник председателя Кыштымского городского суда Галина Малышкина, изначально молодой человек обвинялся по тяжкой статье Уголовного кодекса – «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Однако за недоказанностью именно этого преступления уголовная статья была переквалифицирована в тяжкую – «Незаконное хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере».

 

До приговора суда обвиняемый находился под стражей. Кыштымский городской суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

 

 

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