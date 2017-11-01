В Кыштыме вынесен приговор жителю Тывы за незаконное хранение и перевозку двух килограммов гашиша

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Происшествия

Только что в Кыштымской городском суде вынесен приговор 37-летнему жителю Республики Тыва. Он признан виновным в незаконном хранении и перевозке гашиша в крупном размере.

Напомним, в октябре прошлого года пятеро жителей Тывы приехали в Кыштым на автомобиле и сняли квартиру в одном из домов на улице Ленина. Однако вскоре к ним нагрянула полиция.

В съёмном жилище гастролёров запрещённых веществ не оказалось. Зато два килограмма 311 граммов гашиша оперативники обнаружили под обшивкой багажника в автомобиле подозреваемого «Фольксваген Поло».

Как сказала сайту «КР» помощник председателя Кыштымского городского суда Галина Малышкина, изначально молодой человек обвинялся по тяжкой статье Уголовного кодекса – «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Однако за недоказанностью именно этого преступления уголовная статья была переквалифицирована в тяжкую – «Незаконное хранение, перевозка наркотических веществ в крупном размере».

До приговора суда обвиняемый находился под стражей. Кыштымский городской суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.