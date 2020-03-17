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На трассе неподалёку от Кыштыма произошло жуткое ДТП

Сегодня, 10:29 Категория: Происшествия
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Фото пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области.

 

Вчера, 16 марта, около девяти часов вечера на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш, примерно в 40 километрах от нашего города, столкнулись два легковых автомобиля – Toyota Rav4 и Лада Granta.

 

На место аварии выехала дежурная смена мобильного отряда поисково-спасательной службы Челябинской области. По сообщению пресс-центра, спасатели оказали помощь пожарным в деблокировании пострадавшей пассажирки иномарки. Женщина с различными травмами была передана бригаде скорой медицинской помощи.

 

На территории Кыштымского городского округа вчера зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Кыштыма Марина Шнырёва, в обоих случаях пострадали только автомобили.

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Теги: Кыштым Аргаяш ДТП спасатели

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