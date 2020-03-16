Житель Кыштыма перевёл мошенникам сумму, превышающую размер его пенсии

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Очередной житель Кыштыма стал жертвой интернет-мошенников.

Как пояснил сам потерпевший, он захотел приобрести лодочный мотор. Знакомый посоветовал ему интернет-сайт б/у запчастей по приемлемым ценам. Мужчина нашёл в социальной сети ВКонтакте группу «Мото пригон Запчасти Двигатели». В ассортименте оказался и походящий мотор для лодки стоимостью 18 тысяч рублей. Плюс ещё 2000 рублей стоила доставка товара.

Жителя Кыштыма такая сумма вполне устроила, поскольку новый лодочный мотор обошёлся бы ему в 30 тысяч, тогда как пенсия составляет всего 13 400 рублей в месяц.

Кыштымец оплатил половину стоимости и стал ждать товар, который обещали доставить в Кыштым в течение двух недель.

Однако вскоре ему сообщили, что транспортная компания изменила условия, и нужно оплатить покупку полностью. А в качестве извинения за доставленные неудобства пообещали бесплатную доставку, причём в более короткий срок.

Пенсионер перевёл ещё восемь тысяч рублей. Однако мотора так и не дождался. Более того, после оплаты его внесли в чёрный список сообщества и перестали выходить с ним на связь.

Поняв, что он стал жертвой мошенников, житель Кыштыма обратился в полицию.