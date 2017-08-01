Рыбалка не удалась. У жителя Кыштыма украли лодочный мотор

Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Происшествия

В дежурную часть кыштымской полиции обратился мужчина 1968 года рождения. На днях он собрался отправиться на рыбалку. Откинул брезент с лодки, которая стояла во дворе его частного дома на улице Карла Либкнехта, и обнаружил, что с неё исчез мотор.

Пострадавший предполагает, что воры проникли на его территорию с 17 по 21 августа. В эти дни никого не было дома.

Как сообщил сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела кыштымской полиции Александр Тепленко, похищенный мотор «Totsumer» весил 42 килограмма. Его стоимость оценена в 60 тысяч рублей.

Все, кто владеет какой-либо информацией по данному факту, могут сообщить её по телефонам дежурной части полиции 8 (35151) 4-46-61 или 02.