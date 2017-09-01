Житель Кыштыма расплатился за мифический холодильник

Автор: КР от Сегодня, 11:03 Категория: Общество

Вчера в полицию обратился житель нашего города, ставший одной из многочисленных жертв интернет-мошенников.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, он увидел в одном из онлайн-магазинов холодильник «Веко» стоимостью 17 тысяч рублей.

По его словам, сайт выглядел вполне солидно: были указаны и банковские реквизиты магазина, и положительные отзывы покупателей. Не видя подвоха, кыштымец тут же оплатил полную стоимость бытовой техники. Её пообещали доставить в Кыштым к концу августа.

Однако и спустя неделю по истечению срока холодильника наш земляк так и не дождался. Он попытался созвониться с онлайн-магазином, но телефоны уже были отключены, а сама страница в интернете удалена.

Полиция проводит по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».