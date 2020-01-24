В соседнем с Кыштымом городе школьники планировали теракт
Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия
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Как сообщает издание «Комсомольская правда – Челябинск», в Снежинске двое друзей планировали теракт в школе. Ученики девятого класса школы № 125 Данил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.
Корреспонденты КП-Челябинск разыскали сотрудников и учеников школы и сразу несколько людей подтвердили информацию об этом.
Двое друзей держались особняком и ни с кем не общались. Открытых угроз ребята никому не говорили, но в личной переписке в социальных сетях писали одноклассникам гадости и присылали фотографии оружия. Те пожаловались сотрудникам школы и родителям. Так в полиции проверили их переписку и с 16 января двое подростков перестали посещать школу.
ФСБ, полиция и Следственный комитет официально отказываются сообщать что-либо об обстоятельства дела. Однако опровержения полученной информации не последовало.