В соседнем с Кыштымом городе школьники планировали теракт

Сегодня, 10:34 Категория: Происшествия

636

0

Как сообщает издание «Комсомольская правда – Челябинск», в Снежинске двое друзей планировали теракт в школе. Ученики девятого класса школы № 125 Данил и Егор хотели устроить взрыв в столовой, а затем начать стрелять по убегающим детям из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

Корреспонденты КП-Челябинск разыскали сотрудников и учеников школы и сразу несколько людей подтвердили информацию об этом.

Двое друзей держались особняком и ни с кем не общались. Открытых угроз ребята никому не говорили, но в личной переписке в социальных сетях писали одноклассникам гадости и присылали фотографии оружия. Те пожаловались сотрудникам школы и родителям. Так в полиции проверили их переписку и с 16 января двое подростков перестали посещать школу.

ФСБ, полиция и Следственный комитет официально отказываются сообщать что-либо об обстоятельства дела. Однако опровержения полученной информации не последовало.