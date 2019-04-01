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Житель Кыштыма поймал грабителей на месте преступления

Автор: КР от Вчера, 14:05 Категория: Происшествия

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Едва переступив порог совершеннолетия, двое друзей, которые нигде не работают, решили пополнить свои карманы за счёт продажи краденного металла.

 

В одном из частных домов они похитили пять металлических изделий и хотели увезти их  на грузовом автомобиле в пункт приёма лома. Но в этот момент их заметил хозяин дома и позвонил в полицию.

 

– Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей, – сказала сайту «КР пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Грабителей задержали. Они не были ранее судимы. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ –кража.

 

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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