Житель Кыштыма едва не поджёг пристрой к дому, пытаясь тушить горящий бензин водой

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: Происшествия

Фото из группы ВКонтакте МЧС Аргаяш, Кыштым, Карабаш

В одном из частных домов в нашем городе мужчина решил растопить печь. Бумагу для растопки искать не стал. Взял бензин, смешанный с маслом и облил дрова внутри печи. После этого поднёс зажжённую спичку.

В этот момент горючее вылилось из топочного отверстия на бетонный пол. Пытаясь устранить возгорание, мужчина принял очередное необдуманное решение и просто вылил ведро воды на горящую жидкость.

В результате пол воспламенился ещё больше, кыштымец получил ожоги руки.

Печь находилась не в самом доме, а в пристрое, сделанном не из горючих материалов, поэтому распространения огня удалось избежать. Об этом сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы № 16 Главного управления МЧС России по Челябинской области.