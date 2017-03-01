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Автовладельцы Кыштыма вынуждены ещё больше раскошеливаться на бензин

Автор: КР от Вчера, 14:21 Категория: Экономика и бизнес

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На автозаправочных станциях «Лукойл» вновь подорожал бензин марки АИ-92. С начала года цена именно на это топливо повышалась уже дважды. В последний раз очередное удорожание произошло 25 февраля: стоимость 92-го бензина скакнула сразу на 30 копеек, и теперь за литр нужно выкладывать 35 рублей 50 копеек.

 

Как сообщила сайту «КР» оператор автозаправки «Лукойл» в микрорайоне Каолиновом, регулярно менять ценники приходится только на одну марку бензина. Ни дизельное топливо, ни бензин АИ-95 с начала нынешнего года не подорожали.

 

Специалисты прогнозируют, что цены на бензин будут расти и дальше, причём даже более быстрыми темпами, чем в прошлом году. К лету минимальная стоимость бензина стандарта «Евро5» может составить 42 рубля.

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