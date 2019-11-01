В Кыштыме воры озолотились в одной из квартир

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Происшествия

Вчера днём в одном из многоэтажных домов радиогородка произошла квартирная кража.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воры проникли в квартиру, подобрав ключ к замку. Они похитили золотые изделия на сумму 80 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Полиция призывает граждан быть бдительными и принять все возможные меры к сохранности своего имущества.