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В Кыштыме воры озолотились в одной из квартир

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Происшествия

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Вчера днём в одном из многоэтажных домов радиогородка произошла квартирная кража.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воры проникли в квартиру, подобрав ключ к замку. Они похитили золотые изделия на сумму 80 тысяч рублей.

 

По данному факту проводится проверка.

 

Полиция призывает граждан быть бдительными и принять все возможные меры к сохранности своего имущества.


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Прятать надо цацки. 80 тыс. руб. - немалая сумма. По-дешевке за дозы продадут
 
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