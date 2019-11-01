В Кыштыме воры озолотились в одной из квартир Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Происшествия 0 Вчера днём в одном из многоэтажных домов радиогородка произошла квартирная кража. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, воры проникли в квартиру, подобрав ключ к замку. Они похитили золотые изделия на сумму 80 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Полиция призывает граждан быть бдительными и принять все возможные меры к сохранности своего имущества. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Елена Сегодня, 14:04 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Прятать надо цацки. 80 тыс. руб. - немалая сумма. По-дешевке за дозы продадут 0