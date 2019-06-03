В Кыштыме воры проникли в две квартиры по одной схеме Автор: КР от Вчера, 10:27 Категория: Происшествия 0 Вчера в период от 13 до 17 часов злоумышленники проникли в квартиры домов, расположенных на улицах Чернышевского,4 и Крестьянская, 144. В первой они устроили беспорядок, но поживиться чем-то ценным им не удалось. А вот из второй было похищены золотые украшения на сумму 47 тысяч рублей, а также 215 тысяч рублей. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, воры вскрывали аналогичные замки этих двух квартир путём подбора ключей. Очевидцев преступления или тех, кто заметил подозрительных людей в своих многоквартирных домах, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить