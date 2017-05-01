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В Кыштыме люди в чёрном вынесли из квартиры золотые изделия стоимостью более трёхсот тысяч рублей

Автор: КР от Вчера, 13:03 Категория: Происшествия

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Трое молодых людей обчистили квартиру в одном из многоэтажных домов на улице Карла Либкнехта. Они проникли в квартиру в период времени с 10 до 12 часов путём подбора ключей.

 

– Из квартиры похищены 17 тысяч рублей и золотые изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Среди украшений – цепочки, серьги, браслеты, два крестика и несколько кулонов, один из которых был семейной реликвией – в золотой оправе находились фотографии бабушек.

 

Преступники пытались проникнуть и в соседнюю квартиру, но входная дверь оказалась заперта изнутри.

 

По словам очевидцев, они видели, как от дома уходили три молодых человека, одетых во всё черное. Только у одного из них на глаза была надвинута кепка красного цвета.

 

Для поиска подозреваемых полиция задействовала служебную собаку из соседнего Озёрска. Овчарка привела следователей к роднику на улице Солонцовой. Здесь следы преступников оборвались.

 

Как сказал сайту "КР" и. о. начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, по факту кражи, совершённой в крупном размере и с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Если кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просьба сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

  

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