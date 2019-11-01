В Кыштыме незваные гостьи обокрали 80-летнего дедушку

Автор: КР от Вчера, 14:22 Категория: Происшествия

Вчера днём в полицию обратился 80-летний житель Кыштыма. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые обманным путём украли крупную сумму денег.

В дверь квартиры пожилого кыштымца позвонили две миловидные девушки. Незваные гостьи сказали, что они проверяют счётчики за электроэнергию в связи с переплатой, и также представились сотрудницами Пенсионного фонда.

Доверчивый дедушка впустил их в квартиру. Девушки пояснили, что в настоящее время ведётся обмен денежных средств и спросили сколько у него есть денег. У пенсионера оказалось 19 тысяч рублей. Одна из обманщиц разложила купюры на столе и сказала, что их надо запечатать в конверт и в среду сходить в банк для обмена. Потом попросили принести банковскую карту. Когда дед вернулся с картой в руках, денежные средства были запечатаны в конверт. Одна из подельниц передала его в руки пострадавшему.

После ухода женщин дедушка решил пересчитать деньги, однако в конверте их не было. Житель Кыштыма сходил в отдел Пенсионного фонда, где ему пояснили, что никакой денежной реформы в стране не проводится. Более того, сотрудники фонда поквартирный обход не совершают.

Полиция разыскивает подозреваемых в краже. Приметы женщин: одна на вид 35 лет, ростом 165 сантиметров. Была одета в тёмную куртку до колен и светло-коричневую фуражку. Вторая – на вид 20 лет, одета в куртку светлого цвета, шапку светло-голубого цвета с помпоном.