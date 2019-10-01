В Кыштыме женщина приютила двух незнакомок и осталась без денег

Автор: КР от Сегодня, 12:31 Категория: Происшествия

В понедельник к пожилой жительнице Кыштыма на улице Карла Либкнехта подошли две незнакомые женщины. Они спросили у неё, где можно переночевать в нашем городе, попросили телефоны квартиросъёмщиков.

Пенсионерка ответила, что таких контактов у неё нет. При этом пригласила незнакомок переночевать у неё. Когда гостьи зашли в квартиру, сразу сказали, что на всё жилое помещение и на саму женщину наведена порча.

Одна из незнакомок провела некий обряд от нечистой силы, после чего предъявила счёт – 30 тысяч рублей.

У гостеприимной пенсионерки таких денег не оказалось. Она хотела занять эту сумму у знакомых, но никто не откликнулся на просьбу.

Тогда хозяйка квартиры отдала новым знакомым две с половиной тысячи рублей, которые лежали в сумке и свою банковскую карту, указав пин-код. В ближайшем банкомате обманщицы сняли 12 900 рублей.

Кроме того, они забрали у женщины комплект постельного белья, полотенце и утюг, пообещав принести деньги за эти вещи на следующий день.

Разумеется, никто не вернулся. После целого дня ожидания обманутая пенсионерка обратилась в полицию.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, общий ущерб составил 17 тысяч 800 рублей. Проводятся следственные мероприятия.