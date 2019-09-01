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Для одного из жителей Кыштыма попытка заработать на чужом имуществе может обернуться лишением свободы

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Происшествия

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Молодой человек из нашего города решил пополнить личный бюджет за счёт краденого металлолома. Из построек, расположенных  на улице Ленина, 55, он похитил металлические изделия, чтобы сдать их в пункт приёма.

 

Однако полицейские довольно оперативно разыскали 20-летнего кыштымца. Чужое имущество у него было изъято. Похищенное оценили в 16500 рублей.

 

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража. Металлокраду грозит до пяти лет лишения свободы.

 

С начала года в Кыштыме возбуждено 28 уголовных дел, связанных с хищением металлолома.


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