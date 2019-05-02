В Кыштыме кража металла обошлась похитителю в несколько раз дороже, чем его стоимость

Автор: КР от Сегодня, 13:54 Категория: Происшествия

В полицию поступило заявление о том, что с территории бывшего огнеупорного завода были похищены четыре металлические трубы длиной по четыре метра каждая.

– Кражу совершил 34-летний местный житель, который нигде не работает, – сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции. – Трубы он сдал в пункт приёма металлолома, а деньги успел потратить. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража.

Похититель находится под подпиской о невыезде. Ущерб, который составил 25 тысяч рублей, он не возместил. Санкция статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 20 дней, исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы до пяти лет.