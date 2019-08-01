В Кыштыме обнаружены тела двух молодых людей. Причинами их смерти занялся следственный отдел

Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Происшествия

Вчера днём в квартире дома 127 на улице Карла Либкнехта был обнаружен убитым 25-летний житель Кыштыма. Он скончался от ножевого ранения грудной клетки.

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштым, преступление произошло в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 – убийство. Был задержан подозреваемый – 26-летний мужчина. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, вчера около речки Кыштымка было обнаружено тело 20-летнего местного жителя.

– По предварительной версии молодой человек покончил жизнь самоубийством, – сказал сайту «КР» руководитель следственного отдела по городу Кыштым Виталий Ерцкин. – Проводится процессуальная проверка, в том числе на наличие признаков доведения до самоубийства.