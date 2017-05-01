В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле
Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Происшествия
Вчера днём в квартире одного из домов на улице Карла Либкнехта был обнаружен труп 47-летнего мужчины. Первой, кто увидел его, стала его дочь.
Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела Георгий Ус, покончивший с собой житель Кыштыма не оставил предсмертной записки. Он вёл нормальный образ жизни, имел работу и попыток суицида никогда не совершал.
По данному факту проводится доследственная проверка. Если выяснится, что в петлю мужчину кто-то загнал намеренно, будет возбуждено уголовное дело.
Комментарии
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Наверняка потому, что слово "КЫШТЫМ" башкирское, не православное А казаки блюдут расовую чистоту) >>>
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