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В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле

Автор: КР от Сегодня, 10:32 Категория: Происшествия

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Вчера днём в квартире одного из домов на улице Карла Либкнехта был обнаружен труп 47-летнего мужчины. Первой, кто увидел его, стала его дочь.

 

Как сообщил сайту «КР» следователь следственного отдела Георгий Ус, покончивший с собой житель Кыштыма не оставил предсмертной записки. Он вёл нормальный образ жизни, имел работу и попыток суицида никогда не совершал.

 

По данному факту проводится доследственная проверка.  Если выяснится, что в петлю мужчину кто-то загнал намеренно, будет возбуждено уголовное дело.

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