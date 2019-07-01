В Кыштыме расследуют дело по исчезнувшей гражданке Белоруссии

Автор: КР от Вчера, 17:30 Категория: Общество

В следственном отделе по городу Кыштыму расследуют дело, связанное с исчезновением в нашем городе гражданки Белоруссии.

Женщина привезла в Кыштым верхнюю одежду для продажи на ярмарке, которая проводилась осенью прошлого года во дворце культуры «Победа». Однако после завершения торговли больше её никто не видел.

Как сказал сайту «КР» руководитель кыштымского следственного отдела Виталий Ерцкин, главным подозреваемым считается водитель женщины, также гражданин Белоруссии. По версии следователей, он и совершил её убийство. Однако труп женщины до настоящего времени не обнаружен.

Водитель потерпевшей задержан и взят под стражу в Белоруссии, где в отношении него расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения убийства женщины.

Следователи из Белоруссии, в соответствии с действующим международным законодательством, вчера приехали в Кыштым. Сейчас в установленном порядке идёт обмен имеющейся информации между следственными органами с целью получения доказательств вины фигуранта.