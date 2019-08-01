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В Кыштыме машину на стоянке оставили без колёс

Автор: КР от Сегодня, 17:20 Категория: Происшествия

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Фото из групппы ВКонтакте "Мы из Кыштыма"

 

Прошлой ночью неизвестные сняли с автомобилы Ford  Focus четыре колеса. Машина находилась на стоянке у многоквартирного дома на улице Дёмина, 12.

 

Фотографию «разутого» автомобиля в социальных сетях опубликовали прохожие. На основании этого полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража.

 

– Ущерб составил 20 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Очевидцы могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.


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