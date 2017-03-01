Автовладельцы, внимание! В Кыштыме прошла серия мелких автомобильных краж

Автор: КР от Вчера, 12:01 Категория: Происшествия

Вчера ночью злоумышленники пытались скрутить задний автомобильный номер с ВАЗ-2112 – машина была припаркована в одном из дворов на улице Калинина. После неудачной попытки они выместили свой гнев на стеклоочистителе, сломав его.

Зато пластина с номером У653РМ 174РУС, прикреплённая на заднем бампере соседней «Джили» им поддалась. Теперь владельцу иномарки придётся заплатить более тысячи рублей за дубликат. Без госномера ездить запрещено.

Кроме того, как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, накануне вечером неизвестные оставили без колеса «девятку». Автомобиль был припаркован рядом с домом на улице Металлистов. Его владелец оценил ущерб в 1750 рублей.

Полицейские предполагают, что и случай, произошедший около месяца назад на стоянке у дома № 139 на улице Свердлова, дело рук тех же самых автомобильных потрошителей. Тогда с машины ВАЗ-2114 украли противотуманные фары общей стоимостью 1200 рублей.

Все, кто владеет какой-либо информацией о данных преступлениях, могут сообщить её по телефонам дежурной части кыштымской полиции: 8-35151-4-46-61, 02.