В Кыштыме ссора соседей из-за порезанных колёс может перерасти в уголовное дело

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Происшествия

Сегодня ночью в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города. Она заявила, что кто-то порезал ножом три колеса на её автомобиле. ВАЗ-2115 был припаркован во дворе многоквартирного дома на улице Клима Косолапова.

По словам женщины, накануне случившегося её супруг повздорил с соседом. Его-то пострадавшая и подозревает в злодеянии.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ущерб составил почти десять тысяч рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.