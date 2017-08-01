В Кыштыме ссора соседей из-за порезанных колёс может перерасти в уголовное дело
Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Происшествия
Сегодня ночью в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города. Она заявила, что кто-то порезал ножом три колеса на её автомобиле. ВАЗ-2115 был припаркован во дворе многоквартирного дома на улице Клима Косолапова.
По словам женщины, накануне случившегося её супруг повздорил с соседом. Его-то пострадавшая и подозревает в злодеянии.
Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ущерб составил почти десять тысяч рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.
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