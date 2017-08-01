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В Кыштыме ссора соседей из-за порезанных колёс может перерасти в уголовное дело

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Происшествия

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Сегодня ночью в дежурную часть полиции обратилась жительница нашего города. Она заявила, что кто-то порезал ножом три колеса на её автомобиле. ВАЗ-2115 был припаркован во дворе многоквартирного дома на улице Клима Косолапова.

 

По словам женщины, накануне случившегося её супруг повздорил с соседом. Его-то пострадавшая и подозревает в злодеянии.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ущерб составил почти десять тысяч рублей. По данному факту проводится доследственная проверка.

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